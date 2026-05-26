Concorso letterario internazionale ' Ceresio in giallo' | il pisano Fabrizio Altieri secondo classificato nella sezione giallo junior – giuria adulti con ' Omicidio sull’Hindenburg'

Notizia in breve

Un autore pisano di libri per ragazzi si è classificato secondo nella sezione Giallo Junior del concorso letterario internazionale “Ceresio in Giallo”. La giuria adulta ha premiato il suo romanzo “Omicidio sull’Hindenburg”, pubblicato nel 2025 da Pelledoca Editore. La competizione ha coinvolto autori provenienti da vari paesi e si è concentrata su temi gialli rivolti a un pubblico giovane. La notizia riguarda la sua posizione di rilievo in questa edizione del concorso.