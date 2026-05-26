Concorso letterario internazionale ' Ceresio in giallo' | il pisano Fabrizio Altieri secondo classificato nella sezione giallo junior – giuria adulti con ' Omicidio sull’Hindenburg'
Un autore pisano di libri per ragazzi si è classificato secondo nella sezione Giallo Junior del concorso letterario internazionale “Ceresio in Giallo”. La giuria adulta ha premiato il suo romanzo “Omicidio sull’Hindenburg”, pubblicato nel 2025 da Pelledoca Editore. La competizione ha coinvolto autori provenienti da vari paesi e si è concentrata su temi gialli rivolti a un pubblico giovane. La notizia riguarda la sua posizione di rilievo in questa edizione del concorso.
Fabrizio Altieri, autore pisano di libri per ragazzi, conquista il secondo posto nella sezione Giallo Junior – premio Giuria adulti – del concorso letterario internazionale “Ceresio in Giallo” con il romanzo Omicidio sull’Hindenburg (Pelledoca Editore, 2025).Il concorso, dedicato al genere giallo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Varese - Ceresio in Giallo da record, vince Brambilla
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