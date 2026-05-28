A Brambilla il Ceresio con la storia di un delitto

Da ilgiornale.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È Michele Brambilla con Non è successo niente di grave (Baldini&Castoldi, 2025), il vincitore dell'edizione 2025-'26 del concorso letterario "Ceresio in Giallo", riservata al genere giallo, thriller, noir e poliziesco nata da un'idea di Carla De Albertis e Jenny Santi. Il racconto della sua esperienza di giovane cronista a Besana Brianza per raccontare l'omicidio nel 1980 di un medico di famiglia, la 34enne Caterina Besozzi. Secondo tra i romanzi editi, nella premiazione alle Ville Ponti con il governatore Attilio Fontana, Daniele Bresciani e La lince sa aspettare (Bompiani, 2025), seguito dalla coppia De Bellis & Fiorillo con Dove si mangia la nebbia (Piemme, 2025). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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