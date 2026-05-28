Cercava funghi cade e rimane bloccato | salvato 66enne sul Gargano
Il 66enne di San Nicandro Garganico è stato soccorso il 23 maggio dai carabinieri del nucleo parchi. L’uomo si trovava in una zona impervia del Gargano, dove era andato a cercare funghi, quando è caduto e si è bloccato. I militari hanno raggiunto il luogo e lo hanno estratto, portandolo in salvo. Non ci sono state altre complicazioni.
Un uomo di 66 anni di San Nicandro Garganico è stato salvato il 23 maggio scorso dai carabinieri del nucleo parchi dopo essere caduto e rimasto immobilizzato in una zona impervia del Gargano, dove si era spinto alla ricerca di funghi. La caduta e l'allarmeL'uomo si trovava in località Tre Cercole. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Alerte climat : la Guyane peut-elle devenir une bombe carbone | Documentaire Environnement- AMP
Notizie e thread social correlati
Rimane bloccato col tir, in bilico sul bordo della stradaGiovedì sera un camion si è fermato in bilico sul bordo della strada di Passo Durone.
Gattino rimane bloccato sul tetto della cappella: recuperato dai vigili del fuocoUn gattino si è trovato intrappolato sul tetto di una cappella cimiteriale a Nardò, raggiungendo la sommità dopo essersi arrampicato tra i cipressi.
Cade in un dirupo mentre cerca funghi, muore 76enne: è Giorgio BellottiGiorgio Bellotti è stato trovato morto intorno alle 2 di notte dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Il cercatore di funghi è caduto in un dirupo in provincia di Sondrio. Leggi le notizie in ... fanpage.it
Cade nel bosco mentre cerca funghiIl Soccorso Alpino Toscano è intervenuto ieri, attivato dal 118, con una squadra di tecnici della Stazione Appennino diretto a Prunetta, comune di San Marcello Piteglio, per un cercatore di funghi che ... lanazione.it