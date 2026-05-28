Cercava funghi cade e rimane bloccato | salvato 66enne sul Gargano

Notizia in breve

Il 66enne di San Nicandro Garganico è stato soccorso il 23 maggio dai carabinieri del nucleo parchi. L’uomo si trovava in una zona impervia del Gargano, dove era andato a cercare funghi, quando è caduto e si è bloccato. I militari hanno raggiunto il luogo e lo hanno estratto, portandolo in salvo. Non ci sono state altre complicazioni.