Rimane bloccato col tir in bilico sul bordo della strada

Giovedì sera un camion si è fermato in bilico sul bordo della strada di Passo Durone. I vigili del fuoco di Trento e i volontari di Bleggio Superiore, Bolbeno e Zuclo sono intervenuti per mettere in sicurezza il mezzo. L’incidente ha richiesto l’intervento di diverse squadre di soccorso, che hanno lavorato per evitare che il tir scivolasse ulteriormente. La strada è rimasta chiusa temporaneamente durante le operazioni di recupero.

È stata una serata di lavoro quella di giovedì scorso, 21 maggio 2026, per i vigili del fuoco permanenti di Trento e volontari di Bleggio Superiore, Bolbeno e Zuclo che sono stati allertati per un camion che, percorrendo la strada di Passo Durone, si è bloccato rimanendo in bilico sul bordo della. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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