Cercasi apprendista idraulico tra Chieti e Pescara | pubblicata l’offerta del Centro per l’impiego
Il Centro per l’impiego di Chieti ha pubblicato un’offerta di lavoro per un apprendista idraulico. La posizione riguarda un impiego tra Chieti e Pescara e richiede disponibilità a trasferte in regione. La selezione è rivolta a candidati senza specifica esperienza pregressa, con possibilità di formazione sul campo. L’annuncio è rivolto a persone interessate a inserirsi nel settore idraulico, con eventuale disponibilità a spostarsi all’interno del territorio regionale.
Il Centro per l’impiego di Chieti ha pubblicato un’offerta di lavoro per l’assunzione di un apprendista idraulico da impiegare tra Chieti e Pescara, con disponibilità a trasferte in ambito regionale.La posizione è rivolta a candidati tra i 18 e i 29 anni nell’ambito di un contratto di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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