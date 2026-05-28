Cercasi apprendista idraulico tra Chieti e Pescara | pubblicata l’offerta del Centro per l’impiego

Notizia in breve

Il Centro per l’impiego di Chieti ha pubblicato un’offerta di lavoro per un apprendista idraulico. La posizione riguarda un impiego tra Chieti e Pescara e richiede disponibilità a trasferte in regione. La selezione è rivolta a candidati senza specifica esperienza pregressa, con possibilità di formazione sul campo. L’annuncio è rivolto a persone interessate a inserirsi nel settore idraulico, con eventuale disponibilità a spostarsi all’interno del territorio regionale.