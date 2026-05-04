Si cerca un apprendista idraulico per una ditta di impianti | l' annuncio del Centro per l' impiego

Il centro per l'impiego di Chieti ha pubblicato un annuncio per la ricerca di un apprendista idraulico. La posizione è rivolta a candidati interessati a lavorare presso una ditta di impianti con sede a Pescara. L'offerta prevede un inserimento tra Chieti e Pescara, senza specificare ulteriori dettagli sui requisiti o le modalità di candidatura.

Il centro per l'impiego di Chieti cerca un apprendista idraulico per una ditta di impianti con sede a Pescara, per lavoro fra Chieti e Pescara. Non è necessaria esperienza pregressa nella mansione, ma è preferibile il possesso della qualifica di operatore di impianti termoidraulici, ottima.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Si cerca una domestica per pulizie in casa: l'annuncio del Centro per l'impiegoIl Centro per l'impiego di Ortona ricerca, per conto di un'azienda di Francavilla al Mare, una domestica. Leggi anche: Si cerca un inserviente di cucina: l'annuncio del Centro per l'impiego di Ortona Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Camerieri, baristi e addetti alle vendite: le nuove offerte di lavoro del settore privato in Valle d'Aosta; ‘Fémene’, Goatelli: Mi considero un’apprendista femminista; Incentivi Assunzioni 2026: Bonus e Decontribuzioni INPS. Al centro dell’indagine ci sarebbe lo screenshot di una videochiamata di quattro anni fa, che ritraeva la 12enne in momenti d’intimità e che sarebbe stato diffuso ad un’altra persona - facebook.com facebook Una sentenza del Tribunale di Modena ha rimesso al centro una questione che, nelle scuole, è tutt’altro che teorica: che cosa può fare un docente quando gli studenti non si presentano a una verifica x.com