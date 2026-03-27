Offerta di lavoro del centro per l' impiego di Chieti per un ingegnere neolaureato

Da chietitoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centro per l'impiego di Chieti ha pubblicato un'offerta di lavoro rivolta a un ingegnere neolaureato. La posizione è per un'azienda che opera nel settore energetico e petrolifero. Tra i requisiti richiesti ci sono la conoscenza di Microsoft Office, una buona padronanza della lingua inglese e il possesso della patente di guida.

Il contratto sarà a tempo determinato per un anno con possibile passaggio a tempo indeterminato. Orario: 8:30 – 13:00 14:00 – 17:30 Per candidarsi inviare il curriculum in formato word o pdf a [email protected] entro il 18 aprile 2026, specificando nell’oggetto per quale posizione ci si vuole candidare (ingegnere). ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Al via l'alternanza scuola-lavoro fra la capitaneria di porto di Ortona e l'istituto nautico “L. Acciaiuoli” . 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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