Centro per i rimpatri la consigliera Parente attacca la sinistra Basta passerelle politiche servono investimenti concreti

La consigliera critica le iniziative politiche sul centro per i rimpatri, chiedendo azioni concrete invece di passerelle ideologiche. Secondo lei, la priorità è investire in infrastrutture e responsabilità reali da parte della Regione. La sua dichiarazione sottolinea la necessità di interventi tangibili piuttosto che di slogan politici. Nessuna menzione di nomi o enti specifici, solo una richiesta di azioni concrete per il territorio.

“Castel Volturno non ha bisogno di slogan ideologici o passerelle politiche, ma di investimenti concreti, infrastrutture e una Regione che finalmente si assuma responsabilità vere”. È questo il duro intervento della consigliera regionale di Forza Italia Angela Parente dopo quanto accaduto ieri in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Albert Gate Mystery: A Captivating Detective Tale By Louis Tracy

Notizie e thread social correlati

Il nuovo Santa Verdiana: "Basta passerelle politiche"Il nuovo Santa Verdiana si presenta come un progetto che ha superato le passerelle politiche.

Piccoli Comuni, Biglio e Spina (ANPCI) in audizione alla Camera: “Crisi demografica, servono politiche differenziate e interventi concreti”Due audizioni presso la Camera dei Deputati hanno coinvolto i rappresentanti di due piccoli Comuni, Biglio e Spina, che si sono confrontati sulla...

Temi più discussi: I rimpatri volontari assistiti non siano strumenti di remigrazione. Un commento al decreto-legge 55/2026; Migranti, Centro per i rimpatri di Trento: Fugatti incontra il ministro Piantedosi. Avanti compatti; Centri per il rimpatrio, il Governo punta all’ampliamento: Più posti anche in Sardegna; Cpr in Alto Adige, Kelany: Servono strumenti per i rimpatri.

Il Centro per i rimpatri di Trento sarà pronto nella primavera del 2027. Lo rende noto il presidente della Provincia Maurizio Fugatti. Intanto ieri sera affollata assemblea nella circoscrizione di Piedicastello per dire no alla struttura x.com

Gli incassi del 2025 al Cinema suddivisi per regione reddit

Cpr in Alto Adige, Kelany: Servono strumenti per i rimpatriLa responsabile nazionale Immigrazione di Fratelli d’Italia interviene a Bolzano e sostiene la realizzazione del Centro di permanenza per i rimpatri. Al centro del dibattito gestione dei flussi, redis ... altoadige.it

Migranti, avviate le procedure per nuovi Cpr in tutto il Paese: Rimpatri aumentati del 40%Il ministro Piantedosi in Aula ha esposto il piano del governo per continuare a migliorare la gestione dei flussi ... ilgiornale.it