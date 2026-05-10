Il nuovo Santa Verdiana | Basta passerelle politiche
Il nuovo Santa Verdiana si presenta come un progetto che ha superato le passerelle politiche. Durante un sopralluogo effettuato nel maggio dello scorso anno, alla presenza di vari rappresentanti, sono stati rilevati alcuni aspetti che riguardano i lavori di ristrutturazione e le modalità di realizzazione. La struttura, che si trova in un’area urbana centrale, è stata oggetto di interventi di riqualificazione iniziati alcuni mesi fa.
"Come già emerso durante il sopralluogo effettuato nel maggio dello scorso anno alla presenza dell’ingegner Tani, ciò che effettivamente sarà concluso entro giugno riguarda la palazzina delle cure intermedie, con circa 20 posti letto, finanziata anche attraverso fondi Pnrr e destinata a essere classificata come ospedale di continuità. Situazione, se possibile, anche peggiore di quanto previsto lo scorso anno poiché i posti erano stati pubblicizzati come 24". Lo sostiene la capogruppo della Lega, Susi Giglioli, in merito a quel che riguarda la situazione dell’ ospedale Santa Verdiana, all’indomani della visita al cantiere dell’assessora regionale alla sanità, Monia Monni.🔗 Leggi su Lanazione.it
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