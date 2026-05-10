Il nuovo Santa Verdiana | Basta passerelle politiche

Il nuovo Santa Verdiana si presenta come un progetto che ha superato le passerelle politiche. Durante un sopralluogo effettuato nel maggio dello scorso anno, alla presenza di vari rappresentanti, sono stati rilevati alcuni aspetti che riguardano i lavori di ristrutturazione e le modalità di realizzazione. La struttura, che si trova in un’area urbana centrale, è stata oggetto di interventi di riqualificazione iniziati alcuni mesi fa.

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