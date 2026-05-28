Centro Donna Giustizia | 437 donne vittime di violenza nel 2025 solo il 2,5% degli aggressori è uno sconosciuto

Notizia in breve

Nel 2025, il Centro Donna Giustizia ha registrato 437 donne vittime di violenza. Solo il 2,5% degli aggressori è uno sconosciuto, mentre la maggior parte sono conosciuti. In seguito a un tentato stupro avvenuto venerdì sera, il presidente del centro ha condiviso alcuni dati del rapporto annuale, senza commenti aggiuntivi.