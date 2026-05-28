Centro Donna Giustizia | 437 donne vittime di violenza nel 2025 solo il 2,5% degli aggressori è uno sconosciuto
Nel 2025, il Centro Donna Giustizia ha registrato 437 donne vittime di violenza. Solo il 2,5% degli aggressori è uno sconosciuto, mentre la maggior parte sono conosciuti. In seguito a un tentato stupro avvenuto venerdì sera, il presidente del centro ha condiviso alcuni dati del rapporto annuale, senza commenti aggiuntivi.
In relazione alla notizia di cronaca relativa a un tentato stupro ai danni di una giovane donna avvenuto nella sera di venerdì 22, Angela Alvisi, presidente del Centro Donna Giustizia, ha ritenuto opportuno riprendere pubblicamente alcuni dati del report sulle attività dello stesso centro. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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