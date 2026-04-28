In una proposta presentata in Consiglio regionale, il Partito Democratico suggerisce di destinare il 5% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica alle donne vittime di violenza. La proposta mira a garantire un alloggio a chi ha subito maltrattamenti, inserendolo tra le priorità di assegnazione. La questione riguarda la distribuzione delle case popolari e le modalità di assegnazione di questi alloggi specifici.

? Cosa sapere Il Pd in Consiglio regionale Lucano propone il 5% degli alloggi ERP alle donne vittime di violenza.. La misura garantisce accesso prioritario e tutele specifiche per l'autonomia economica delle donne e dei minori.. Questa mattina, il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Lacorazza, ha depositato un emendamento al D.D.L. n. 602025 per garantire agli alloggi di edilizia residenziale pubblica una protezione concreta per le donne vittime di violenza inserite in percorsi di tutela. La proposta legislativa, che mira a modificare la legge regionale del 18 dicembre 2007, n. 24 relativa alla gestione e all’assegnazione dei canoni di locazione degli alloggi ERP, nasce da una sollecitazione della Commissione parità e pari opportunità tra uomo e donna (CRPO).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Case popolari: il 5% degli alloggi riservato alle donne vittime di violenza

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