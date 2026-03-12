Violenza in corsia nel 2025 aumentano le vittime delle aggressioni tra medici e infermieri | più colpite le donne

Nel 2025 si registra un incremento delle aggressioni nei confronti di medici e infermieri, con un aumento delle vittime femminili. Nonostante le segnalazioni di incidenti siano leggermente calate rispetto al 2024, le aggressioni rimangono un problema crescente nelle corsie degli ospedali. Le statistiche indicano che le donne sono le più colpite da questi atti di violenza.

Sono diminuite (seppur di poco) le segnalazioni di aggressioni agli operatori sanitari nel 2025. Nel 2024 erano state 18.392, mentre nel 2025 sono state 18mila. Il numero delle vittime è però aumentato, raggiungendo le 23mila persone: una singola aggressione può infatti interessare più operatori sanitari alla volta. Maggiormente colpite le donne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Violenza al volante: aggressioni in crescita del 24%, Sicilia tra le regioni più a rischio. Feriti e vittime aumentano.Un’escalation preoccupante di violenza sulle strade italiane: nel 2025 si sono registrati 227 episodi di aggressione tra conducenti, un aumento del...

Violenza in corsia: in Romagna oltre 500 aggressioni in un anno. Infermieri i più colpitiAggressioni, minacce, violenze verbali e fisiche, danneggiamenti alle strutture: un fenomeno, quello che colpisce gli operatori sanitari e...

Una raccolta di contenuti su Violenza in corsia nel 2025 aumentano...

Temi più discussi: Ospedali, violenza in corsia. Oltre 170 aggressioni in un anno: Più formazione e videocamere; Oltre il camice: la scuola sfida la violenza in corsia; Collegio Italiano dei Chirurghi: Basta violenze in corsia, la sicurezza dei medici è una priorità nazionale; Aggressioni in corsia, 160 episodi segnalati in un anno a Bari e provincia: in oltre il 60% dei casi le vittime sono donne.

Violenza in corsia, aggressioni in aumento: oltre 500 casi in RomagnaCrescono anche nel 2025 gli episodi di violenza contro medici e infermieri in Emilia-Romagna. Secondo il nuovo report regionale sono state registrate 2.715 segnalazioni, in lieve aumento rispetto alle ... altarimini.it

Ospedali, violenza in corsia. Oltre 170 aggressioni in un anno: Più formazione e videocamereDagli ultimi dati si sono verificati 77 episodi nell’azienda Ospedaliero-Universitaria e 97 nell’Usl. Aziende sanitarie in prima fila con varie iniziative tra cui interventi di supporto al personale. msn.com

Violenza contro operatori sanitari, Nursind: “Fenomeno da condannare. Come le crescenti frizioni tra medici e infermieri”: “Un fenomeno deprecabile, da condannare a prescindere. La violenza, sia fisica che verbale, di cui gli infermieri sono tra i principali bers - facebook.com facebook

Insultati, minacciati, aggrediti fisicamente. Solo l’anno scorso sono stati quasi 18 mila gli episodi di violenza contro gli operatori sanitari. La denuncia della #CroceRossa: “Spesso colpiti in ambulanza”. #Tg1 Roberta Ferrari x.com