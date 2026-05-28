Cena con delitto al Castello di Cernusco Lombardone
Il 25 giugno, dalle 18.30, si svolgerà al Castello di Cernusco Lombardone una cena con delitto. L’evento è organizzato per sostenere un’associazione impegnata nelle cure palliative e nell’assistenza alle persone fragili. La serata prevede un intrattenimento a tema, senza ulteriori dettagli sugli aspetti investigativi o partecipanti. L’iniziativa mira a raccogliere fondi per le attività benefiche dell’associazione.
Giovedi? 25 giugno, a partire dalle ore 18.30, al Castello di Cernusco Lombardone si terra? la Cena con delitto al Castello, iniziativa a sostegno dell’Associazione Fabio Sassi, realta? impegnata da anni nell’ambito delle cure palliative e nell’accompagnamento delle persone fragili e delle loro. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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