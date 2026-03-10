Cena con i fantasmi al Castello di Bevilacqua

Sabato 14 marzo alle 18.30 si terrà al Castello di Bevilacqua una serata organizzata dall'Associazione Culturale Ghost Hunter Padova. La conferenza, dedicata alle attività paranormali, presenterà le ricerche svolte dall'associazione nel castello e in altre location visitate negli ultimi dieci anni. Durante l'evento, i rappresentanti dell’associazione illustreranno le metodologie adottate e le esperienze raccolte nel corso delle loro indagini.

Sabato 14 Marzo Ore 18.30. Conferenza dell'Associazione Culturale Ghost Hunter Padova - Ricerca e Studio sulle attività paranormali che esporrà la propria attività ed illustrerà le ricerche svolte al Castello Bevilacqua ed in altre location visitate in oltre dieci anni di attività. SU PRENOTAZIONE - Ore 20.30 - Cena servita nelle sale del Castello Bevilacqua - AntipastoTrancetto di melanzana alla parmigiana con burrata e spuma di pomodoro al basilico- Primo piattoRisotto con pistilli di zafferano asparagi e robiolino- Secondo piattoStinchetto di maiale al rosmarino con verdura cotta e patate arrosto- Dessert.

