Cena con delitto al ristorante Al cacciatore a Rovolon

il 17 aprile 2026 alle ore 20.Show: "Turiste per caso" Tre turiste partono per il Marocco, ma al loro arrivo un omicidio sconvolgerà tutto. Riusciranno a trovare un volto all'assassino? Aiutaci anche tu!! Trasformati in detective e risolvi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Cena con delitto, speciale 8 marzo, al Country House Il Bucaneve a RovolonFesteggia la Festa della Donna con una serata originale, tra buon cibo, mistero e divertimento.

Il delitto è servito: cena con delitto al Teatro dei Lazzari FeliciSabato 14 marzo alle ore 21:00 il Teatro dei Lazzari Felici di Napoli ospita un nuovo appuntamento con il mistero e il divertimento: “Il Delitto è...

Temi più discussi: Cena con delitto in convento; Cena con delitto: un evento che unisce solidarietà e divertimento a Casalmaggiore; Gran Galà con delitto all’Eden: cena spettacolo e solidarietà per il Meyer; A cena con delitto: a Roma l’escape room teatrale.

Cena con delitto. Un ’mistero’ ma a fin di beneLasciate ogni speranza... di trovare un posto libero!. È con questa ironica e dantesca parafrasi che si è aperta la ’cena con delitto’ messa in scena dal gruppo teatrale ’Delitti con diletto’ nel ... lanazione.it

Cena con delitto in conventoSabato 11 aprile, Ortorosso ospita la Compagnia Delittiamoci per Cena con Delitto dal titolo In convento. Una serata che unisce il gusto della degusteria OrtoRosso a uno spettacolo interattivo per 3 ... romatoday.it

Idea cena: Zuppa di Cipolle Borettane! È semplicissima: cipolle stufate, brodo e una super gratinatura al forno Dimentica la solita zuppa. Con le Borettane è più dolce, cremosa e irresistibile. Rcetta https://blog.giallozafferano.it/ilricettariodelleverg - facebook.com facebook

Ciao Mircea, ti ho conosciuto una sera a Brescia, all’inizio degli Anni Novanta. Una cena a base di polenta, il vino rosso, le tua grande simpatia, la cultura, l’umanità, tutto. Che la terra ti sia lieve, un forte abbraccio alla famiglia. #Lucescu x.com