Celle Ligure la bimba risucchiata da idromassaggio resta in prognosi riservata | disposto sequestro della vasca

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le condizioni della bambina tedesca di 3 anni rimangono gravi ma stabili dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di un idromassaggio in un residence a Celle Ligure. È stato disposto il sequestro della vasca. La piccola è in prognosi riservata. La vicenda ha portato all’intervento delle autorità per approfondimenti sulla sicurezza dell’impianto. La bambina si trova attualmente sotto cure mediche intensive.

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Sarebbero ancora gravi ma stabili le condizioni della bimba tedesca di 3 anni risucchiata dal bocchettone di un idromassaggio in un residence a Celle Ligure. La prognosi resta riservata. Indagini in corso sulla dinamica dell'incidente, sequestrata la vasca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Celle Ligure, bimba di 3 anni risucchiata dal bocchettone di un idromassaggio: è grave al Gaslini

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