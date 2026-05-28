Celle Ligure la bimba risucchiata da idromassaggio resta in prognosi riservata | disposto sequestro della vasca

Le condizioni della bambina tedesca di 3 anni rimangono gravi ma stabili dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di un idromassaggio in un residence a Celle Ligure. È stato disposto il sequestro della vasca. La piccola è in prognosi riservata. La vicenda ha portato all’intervento delle autorità per approfondimenti sulla sicurezza dell’impianto. La bambina si trova attualmente sotto cure mediche intensive.

Sarebbero ancora gravi ma stabili le condizioni della bimba tedesca di 3 anni risucchiata dal bocchettone di un idromassaggio in un residence a Celle Ligure. La prognosi resta riservata. Indagini in corso sulla dinamica dell'incidente, sequestrata la vasca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Celle Ligure, bimba di 3 anni risucchiata dal bocchettone di un idromassaggio: è grave al Gaslini

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