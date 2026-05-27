Celle Ligure bimba di 3 anni incastrata nel bocchettone della vasca idromassaggio | è grave al Gaslini

Una bambina tedesca di 3 anni, in vacanza con la famiglia a Celle Ligure, è rimasta incastrata nel bocchettone della vasca idromassaggio nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio. È stata estratta dall’acqua e trasportata in codice rosso al reparto di rianimazione dell’ospedale Gaslini. La piccola è in condizioni critiche. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e i carabinieri per gli accertamenti.

Una bambina tedesca di 3 anni, in vacanza con la famiglia a Celle Ligure, in provincia di Savona, è rimasta coinvolta in un incidente nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio. Mentre era in una vasca idromassaggio del resort che ospita la famiglia, la bimba sarebbe stata risucchiata nel sistema di aspirazione della vasca, rimanendo incastrata. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rosa di Celle, l’automedica del 118 e l’elisoccorso Grifo proveniente da Albenga. Dopo le prime cure, la piccola è stata trasportata in elisoccorso codice rosso all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Avrebbe riportato un trauma agli arti. Sul luogo... 🔗 Leggi su Open.online

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Celle Ligure, bimba di 3 anni risucchiata dal bocchettone di un idromassaggio: è grave al Gaslini

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