È stato pubblicato un approfondimento sulla celiachia, evidenziando la presenza di fake news e pregiudizi diffusi sulla malattia. Il testo sottolinea l'importanza di acquisire informazioni corrette per affrontare meglio la condizione e migliorare la qualità della vita delle persone interessate. Non vengono menzionati dettagli specifici sulla malattia, ma si evidenzia la necessità di una maggiore consapevolezza pubblica.

Quanto sappiamo di celiachia? Quante fake news e pregiudizi attorno a questa patologia? Maturare una sensibilità e una conoscenza sul tema, oggi, è fondamentale. Assumere comportamenti corretti sul piano alimentare, infatti, può aiutare a migliorare la qualità della vita di chi ne è affetto. Il Tempo affronta tutto questo con Jessica Rapone, responsabile del servizio dietetico di Vivenda SPA, Consorzio La Cascina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Celiachia, oltre i pregiudizi: conoscere la malattia per migliorare la qualità della vita

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