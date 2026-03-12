Celiachia oltre 40mila pugliesi potenzialmente coinvolti | Una legge e nuovi strumenti per migliorare la qualità della vita

In Puglia, si stima che oltre 40.000 persone siano potenzialmente interessate dalla celiachia. Una proposta di legge mira a rafforzare le politiche regionali dedicate a queste persone, con l’obiettivo di migliorare la loro qualità di vita. La proposta si concentra sul riconoscimento della celiachia come problema di rilevanza sanitaria e sociale, prevedendo nuovi strumenti e interventi specifici.

"Una proposta di legge volta a rafforzare le politiche regionali a tutela delle persone affette da celiachia, riconoscendone pienamente la rilevanza sanitaria e sociale. L'obiettivo della proposta è migliorare concretamente la qualità della vita delle persone celiache e delle loro famiglie, promuovendo inclusione, riducendo le disuguaglianze e superando le attuali disomogeneità territoriali nei percorsi di diagnosi, cura e assistenza". La proposta di legge prevede inoltre iniziative dedicate alla Giornata mondiale della celiachia del 16 maggio, con l'obiettivo di diffondere una maggiore conoscenza della patologia e favorire una cultura dell'inclusione.