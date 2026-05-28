Cosa: Una giornata di seminari e performance musicali per celebrare il centenario della nascita del celebre compositore ungherese György Kurtág.. Dove e Quando: Presso la Sala Liszt di Palazzo Falconieri, sede dell’Accademia d’Ungheria in Roma, giovedì 28 maggio 2026.. Perché: Per esplorare le architetture sonore di una figura cardine del panorama musicale contemporaneo, in un affascinante dialogo tra repertorio classico e avanguardia.. Un Secolo di Genio Musicale. La vibrante scena culturale romana si arricchisce di un appuntamento imperdibile per gli appassionati della grande musica contemporanea. Giovedì 28 maggio 2026, l’Istituzione Universitaria dei Concerti, in sinergia con l’Accademia d’Ungheria in Roma, promuove una giornata interamente dedicata al genio di György Kurtág. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Celebrazioni per György Kurtág all’Accademia d’Ungheria

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