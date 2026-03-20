György Kurtág ha da poco compiuto 100 anni. La sua vita è dedicata alla musica, con una particolare attenzione alla pedagogia e all’approccio ludico alla didattica musicale. La sua carriera si è sviluppata attraverso composizioni e insegnamenti che riflettono il suo impegno nel mondo musicale. La celebrazione dei suoi cento anni include eventi e manifestazioni che rendono omaggio al suo contributo.

Lontano dai facili sensazionalismi e stimato da colleghi e pubblico, che soprattutto in patria lo considerano “una divinità”. Il compositore ungherese compie gli anni. Una vita votata alla musica Quella di György Kurtág è una vita votata alla musica. Cento anni, per l’esattezza, compiuti poche settimane fa e trascorsi in gran parte con la moglie Márta, sua compagna anche nell’arte. Commuovono le registrazioni in cui appaiono insieme sul palco, davanti al pianoforte, con le braccia intrecciate e i corpi che si appoggiano l’uno all’altro, come per mantenersi in equilibrio. Per anni il duo ha proposto le trascrizioni che Kurtág ha ricavato dalle musiche di Bach e brani concepiti appositamente per due pianisti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il pianoforte, la didattica, la musica come gioco: i 100 anni di György Kurtág

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