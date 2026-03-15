Bartók e Kurtág emozioni sul piano

La rassegna ‘Il pianoforte contemporaneo’ di Ferrara Musica continua con il quinto concerto al Ridotto del teatro Comunale, dove sono in programma musiche di Bartók e Kurtág. L’evento si svolge nella sede di Ferrara Musica, coinvolgendo artisti e pubblico in un appuntamento dedicato alle composizioni per pianoforte. La serata rappresenta un’occasione per ascoltare brani di due compositori protagonisti del panorama contemporaneo.

La rassegna ‘Il pianoforte contemporaneo’ di Ferrara Musica prosegue il suo ciclo con il quinto appuntamento al Ridotto del teatro Comunale. Oggi, con inizio alle 10.30, la pianista Albertina Dalla Chiara celebra il centenario della nascita di György Kurtág (1926-2026), con un programma che partendo da Bartók, alle radici del modernismo ungherese, giunge fino alla frammentazione poetica di Kurtág, unendo il rigore della tecnica alla profondità della ricerca intellettuale. L’ascolto si apre appunto con Béla Bartók, compositore tra coloro che più hanno rivoluzionato il linguaggio pianistico del Novecento. L’Allegro barbaro (1911) è un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bartók e Kurtág, emozioni sul piano Articoli correlati Perin a DAZN: «Possono dirci tutto sul piano tecnico e fisico, ma non sul piano dell’anima e del carattere. Se diventassimo più concreti…»Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Oroscopo di Branko oggi: emozioni in primo piano e scelte da non rimandare ?Le stelle tornano a parlare con l’oroscopo di Branko di oggi, offrendo indicazioni utili per orientarsi tra emozioni, lavoro e vita quotidiana.