Cei Livatino il giudice ragazzino sarà il patrono dei magistrati

L'82esima Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana ha approvato all’unanimità la proposta di nominare il giudice martire patrono dei magistrati italiani. La decisione si basa sulla figura di un giudice che ha subito uccisioni e si distingue per il suo esempio e il messaggio che rappresenta. La proposta sarà sottoposta alle autorità competenti per la formalizzazione ufficiale del riconoscimento.

Rosario Livatino verso il riconoscimento come patrono dei magistrati. L'82esima Assemblea generale della Cei ha espresso all'unanimità parere favorevole alla proposta di elevare il "giudice martire" a patrono della magistratura italiana, riconoscendone "l'esemplarità e l'attualità del messaggio". La richiesta, approvata dai vescovi riuniti in Vaticano, sarà ora trasmessa al competente dicastero della Santa Sede per la conferma definitiva. Livatino, il giudice-ragazzino come veniva chiamato per via della giovane età, venne ucciso dalla Stidda, la mafia agrigentina,il 21 settembre 1990 e beatificato nel 2021. Sul luogo del delitto giunsero per le indagini anche i procuratori Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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