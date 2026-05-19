Il giudice ragazzino tra i Martiri d' Europa | Roma accoglie la reliquia di Rosario Livatino
Il sacrificio di Rosario Livatino trova una nuova dimora simbolica nel cuore di Roma. La basilica di San Bartolomeo all'Isola, memoriale dei "Nuovi Martiri" affidato alla comunità di Sant'Egidio, accoglierà infatti una reliquia del beato, il giovane magistrato antimafia ucciso il 21 settembre. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
¿Quién decidió cómo debía ser la Iglesia (*)
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