I vescovi d' Italia | Il giudice Livatino sia il patrono dei magistrati

I vescovi italiani hanno espresso il loro sostegno alla proposta di designare il Beato Rosario Livatino come patrono dei magistrati. La richiesta arriva in seguito alla morte del giudice, avvenuta nel 1990, per mano della mafia. La proposta mira a riconoscere il suo esempio e la sua figura come modello per i giudici italiani.

I vescovi italiani appoggiano la proposta di eleggere il Beato Rosario Livatino, il giudice assassinato dalla mafia nel 1990, a patrono dei magistrati. “Dopo il placet del Consiglio permanente, l’istanza, secondo la procedura vigente, sarà ora presa in esame dalla prossima Assemblea generale in vista della successiva conferma da parte del Dicastero per il Culto divino e la disciplina dei sacramenti”. AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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