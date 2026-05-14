Assemblea Ferretti vincono i cinesi di Weichai col 52,3% Komarek pronto a contestare la validità dell’assemblea

L'assemblea della società Ferretti si è conclusa con la vittoria dei rappresentanti cinesi di Weichai, che hanno ottenuto il 52,3% dei voti. La decisione ha suscitato alcune contestazioni, con il rappresentante Komarek che si sta preparando a mettere in discussione la validità dell'assemblea. La riunione si è svolta a Forlì, il 14 maggio 2026, e ha portato a una conferma della leadership cinese all’interno dell’azienda. Nessuna altra informazione è stata comunicata riguardo alle prossime azioni legali o alle motivazioni delle contestazioni.

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