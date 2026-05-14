Assemblea Ferretti vincono i cinesi di Weichai col 52,3% Komarek pronto a contestare la validità dell’assemblea
L'assemblea della società Ferretti si è conclusa con la vittoria dei rappresentanti cinesi di Weichai, che hanno ottenuto il 52,3% dei voti. La decisione ha suscitato alcune contestazioni, con il rappresentante Komarek che si sta preparando a mettere in discussione la validità dell'assemblea. La riunione si è svolta a Forlì, il 14 maggio 2026, e ha portato a una conferma della leadership cinese all’interno dell’azienda. Nessuna altra informazione è stata comunicata riguardo alle prossime azioni legali o alle motivazioni delle contestazioni.
Forlì, 14 maggio 2026 – La società cinese Weichai resta al comando di Ferretti. Il voto in assemblea ha dato agli orientali il 52,3% (13% in più rispetto alla quota dell’azionista di maggioranza), mentre la compagine del miliardario ceco Karel Komarek e del partner kuwaitiano Bader Al-Kharafi si è fermata al 47,4% (quasi il 20% in più rispetto alle quote di partenza, ma non abbastanza). Fonti vicine a Kkcg, la società di Komarek, ribadiscono che “ contesta la validità dell’assemblea e segnala criticità sull’integrità del voto e possibili violazioni normative”, tali da “incidere sulla legittimità dei voti espressi”. L’assemblea. L’assemblea rischia così di essere solo il primo tempo di una partita più ampia, visto che lo sfidante sconfitto “chiede un’attenta valutazione da parte delle autorità competenti”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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++ #Ferretti, si è conclusa l'assemblea; i cinesi di Weichai, azionista di maggioranza, ha ottenuto il 52% dei voti battendo i cechi di Kkcg, che hanno incassato il 47% delle preferenze. Presente il 99% del capitale++ x.com
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