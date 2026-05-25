Cei al via 82ª Assemblea Generale Card Zuppi | Enciclica un faro di luce

Notizia in breve

L’assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana è iniziata con un intervento del presidente, che ha ricordato l'importanza di un’enciclica come guida, paragonandola a un faro di luce. Ha anche sottolineato la scelta della pace, in linea con l’esempio di un papa del passato noto per la sua mitezza, considerata un punto di riferimento in un mondo segnato dalla violenza.