Cei al via 82ª Assemblea Generale Card Zuppi | Enciclica un faro di luce
L’assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana è iniziata con un intervento del presidente, che ha ricordato l'importanza di un’enciclica come guida, paragonandola a un faro di luce. Ha anche sottolineato la scelta della pace, in linea con l’esempio di un papa del passato noto per la sua mitezza, considerata un punto di riferimento in un mondo segnato dalla violenza.
La scelta della pace in comunione con Papa Leone la cui mitezza è faro di luce in un mondo di violenza. Così, con gratitudine, il Cardinale Matteo Zuppi Presidente CEI apre nel pomeriggio l’82ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. Nel testo ampi riferimenti alla prima enciclica di Papa Prevost e il richiamo a disarmare il mondo mentre la spesa militare mondiale, nota il cardinale, continua a crescere vertiginosamente. Servizio di Nicola Ferrante RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 🔗 Leggi su Tv2000.it
Cei, al via 82ª Assemblea Generale. Card. Zuppi: Enciclica un faro di luce
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