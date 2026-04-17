Arezzo Partecipa | Ceccarelli in città e nelle frazioni

Da oggi e fino a domenica, l’amministrazione comunale organizza una serie di incontri in diverse zone di Arezzo e nelle frazioni, con l’obiettivo di ascoltare le esigenze e le proposte dei cittadini. L’iniziativa, intitolata “Arezzo Partecipa: Ceccarelli in città e nelle frazioni”, prevede incontri pubblici che coinvolgono residenti e rappresentanti delle comunità locali. La partecipazione è aperta a tutti e si svolge in vari momenti e luoghi distribuiti sul territorio.

Arezzo, 17 aprile 2026 – , quattro giorni di incontri tra ascolto, comunità e futuro. Prosegue con un calendario fitto di appuntamenti la campagna di ascolto “Arezzo Partecipa” di Vincenzo Ceccarelli, candidato sindaco del centrosinistra. Un percorso costruito giorno dopo giorno nei quartieri, nelle frazioni, nei luoghi di socialità e confronto, per raccogliere idee, bisogni e proposte e trasformarli in azioni concrete per il futuro della città. “Una città si governa ascoltandola davvero – sottolinea Ceccarelli –. Per questo abbiamo scelto di essere presenti ovunque: nei luoghi dello sport, nelle associazioni, tra i cittadini, nelle realtà sociali e produttive.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo Partecipa: Ceccarelli in città e nelle frazioni Notizie correlate Alleanza Progressista “Arezzo Partecipa” al lavoro con Vincenzo CeccarelliArezzo, 4 marzo 2026 – Alleanza Progressista “Arezzo Partecipa” al lavoro con Vincenzo Ceccarelli: avviato il percorso verso la presentazione... Arezzo Partecipa: un fine settimana di incontri, ascolto e futuro con Vincenzo CeccarelliArezzo, 10 aprile 2026 – Arezzo Partecipa: un fine settimana di incontri, ascolto e futuro con Vincenzo Ceccarelli. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Arezzo Partecipa: un fine settimana di incontri, ascolto e futuro con Vincenzo Ceccarelli; Arezzo: il 9 aprile al via la campagna elettorale di Vincenzo Ceccarelli candidato a sindaco per la coalizione progressista Arezzo Partecipa; Ceccarelli accende la campagna elettorale: Serve una città più unita e un’amministrazione presente; Amministrative, al via la campagna elettorale di Vincenzo Ceccarelli: Arezzo torni comunità. Arezzo Partecipa: Ceccarelli in città e nelle frazioniArezzo, 17 aprile 2026 – Arezzo Partecipa: Ceccarelli in città e nelle frazioni, quattro giorni di incontri tra ascolto, comunità e futuro. Prosegue con un calendario fitto di appuntamenti la campagna ... lanazione.it Arezzo Partecipa: un fine settimana di incontri, ascolto e futuro con Vincenzo CeccarelliDopo il grande entusiasmo registrato nella giornata di giovedì giornata ufficiale di apertura della campagna elettorale, con centinaia di cittadine e cittadini che hanno affollato la Casa dell’Energia ... msn.com La rassegna tricolore che inizia giovedì ad Arezzo è penalizzata nella partecipazione proprio come nel caso dei campionati nazionali di molti altri Paesi europei: il segno di un tempo in cui il denaro sta livellando ovunque i valori dello sport... (l'articolo complet - facebook.com facebook Arezzo, attacchi sui social al vescovo che partecipa alla festa di fine Ramadan x.com