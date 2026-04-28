Ceccarelli all’Arezzo Equestrian Center una cena-evento

Giovedì 30 aprile alle ore 20:00 si terrà una cena-evento presso l’Arezzo Equestrian Center. L'evento si svolge nell’ambito di una campagna elettorale e coinvolgerà diversi partecipanti. La serata è prevista per questa data e ora, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sul programma.

Arezzo, 28 aprile 2026 – Giovedì 30 aprile alle ore 20:00 presso l’Arezzo Equestrian Center è in programma una cena-evento, nell'ambito della campagna elettorale. L’iniziativa vedrà la partecipazione del candidato sindaco Vincenzo Ceccarelli e di importanti esponenti del panorama politico nazionale e regionale, tra cui: Stefano Bonaccini, Eugenio Giani, Emiliano Fossi, Marco Simiani, Laura Boldrini, Simona Bonafè. Sarà un momento conviviale importante in vista dell’appuntamento con le elezioni amministrative di Arezzo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ceccarelli, all’Arezzo Equestrian Center una cena-evento Notizie correlate Evento GD ad Arezzo, Giulio Fiorelli: «Con Ceccarelli c’è voglia di costruire»Sabato 11 si è tenuto ad Arezzo l’evento “Restiamo, Cambiamo, Contiamo!” organizzato dai Giovani Democratici della Provincia di Arezzo.