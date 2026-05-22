Il presidente della Federazione Italiana Tennis ha espresso preoccupazione riguardo alla condizione fisica di Jannik Sinner, che si prepara per il torneo di Roland Garros. La manifestazione di apprensione deriva dalle recenti performance e dai segnali di affaticamento evidenziati dall’atleta durante gli allenamenti. La partecipazione al grande torneo sulla terra rossa è considerata fondamentale per la stagione, ma l’incertezza sulla forma fisica di Sinner ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, ha recentemente espresso le sue preoccupazioni riguardo la condizione fisica di Jannik Sinner, specialmente in vista del suo impegno al torneo di Roma e del successivo Roland Garros. Le dichiarazioni di Binaghi, riportate da Eurosport, hanno messo in luce quanto fosse seria la situazione e quanto fosse importante la presenza di Sinner nel circuito. Negli ultimi tempi, la carriera di Sinner ha guadagnato visibilità e prestigio, rendendolo uno dei simboli del tennis italiano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Presidente Tennis Italiano preoccupato per la forma fisica di Jannik Sinner prima del Roland Garros.

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