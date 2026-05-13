Su Eurosport tornano le emozioni di Roland Garros, con partite di grande livello e scambi spettacolari che attirano l’attenzione degli appassionati di tennis. Nel frattempo, DAZN si prepara a trasmettere i Mondiali di FIFA 2026, che si svolgeranno in diverse nazioni, con tutte le partite in diretta streaming. Entrambi i servizi offrono un’ampia copertura di eventi sportivi di rilievo, che coinvolgono milioni di telespettatori.

C’è chi esulta e chi trattiene il fiato. Il Roland Garros torna protagonista con tutte le emozioni del grande tennis sui canali Eurosport, tra scambi spettacolari e match che fanno la storia. E non finisce qui: questa estate vivi anche tutti i Mondiali di calcio in esclusiva su DAZN. Due eventi imperdibili, un’unica stagione di sport totale da seguire ovunque. Iscriviti al canale, lascia un like e commenta quale evento aspetti di più. Condividi il video e preparati a un’estate di emozioni senza limiti Digital-News.it: informazione editoriale indipendente con aggiornamenti in tempo reale su TV, Sport, tecnologia e frequenze dal 1997....🔗 Leggi su Digital-news.it

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Tennis Roland Garros (Eurosport) e Mondiali FIFA 2026 su DAZN

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