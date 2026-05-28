Alla Camera dei Deputati si è ricordato il primo voto delle donne, avvenuto 80 anni fa. Durante l'intervento, si è sottolineato che, nonostante i progressi sui diritti femminili, c’è ancora molto lavoro da svolgere. La discussione ha evidenziato come, nel tempo, siano cambiate le condizioni, ma le sfide rimangono aperte. Il tema è stato affrontato con un richiamo alla storia e alle battaglie ancora in corso.

AGI - A 80 anni dal primo voto delle donne molta strada è stata fatta sul fronte dei diritti e del riconoscimento del ruolo della donna, ma "molto è ancora da fare". Toni e sfumature diverse, eppure il fil rouge che lega gli interventi di esponenti sia di maggioranza che di opposizione in Aula della Camera è la consapevolezza di non dare per assodate e ormai definitivamente acquisite le battaglie vinte in 80 anni di storia. Quel primo voto è stata "una conquista, ma come spesso succede le conquiste delle donne - e anche oggi è così - vengono irrise, ridicolizzate. Veniamo viste con uno sguardo infantilizzante, come se spesso i nostri fossero... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "C'è molto ancora da fare", alla Camera il ricordo del primo voto delle donne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

È SUCCESSO! Trump ordina il rilascio dei File UAP: Analisi dei primi video shock!

Notizie e thread social correlati

"Il voto e l'impegno: a 80 anni dal primo voto delle donne"A circa 80 anni dalla loro prima partecipazione alle urne, le donne italiane ricordano quel momento storico tra marzo e aprile del 1946, quando...

Leggi anche: Il voto alle donne compie 80 anni, ultracentenaria di Orsara ricorda: "Il mio primo voto alla Repubblica"

Argomenti più discussi: In Parlamento; Un decreto fiscale che alimenta incertezze e confusione - Gruppo Pd; La battaglia infinita delle sorelle Gucci: La nostra non è una questione privata: valutiamo il ricorso alla Grande Camera della Cedu; Un anno di Salis, viaggio nel centro storico. Residenti e commercianti: Ancora tanto da fare, aspettiamo i patti per la sicurezza.

VIDEO | L'impero di Messina Denaro tra narcotraffico e rete di affari: Il 10% finiva a lui, ma c'è ancora molto altro ift.tt/HdwQ6Gs x.com

C'è molto ancora da fare, alla Camera il ricordo del primo voto delle donneAGI - A 80 anni dal primo voto delle donne molta strada è stata fatta sul fronte dei diritti e del riconoscimento del ruolo della donna, ma molto è ancora da fare. Toni e sfumature diverse, eppure i ... msn.com