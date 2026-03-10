Il voto alle donne compie 80 anni ultracentenaria di Orsara ricorda | Il mio primo voto alla Repubblica

Il voto alle donne festeggia ottant’anni dalla sua introduzione in Italia. Un’ultracentenaria di Orsara di Puglia, che tra pochi giorni compirà 102 anni, ha raccontato all’Ansa il momento in cui, il 10 marzo 1946, le donne poterono esercitare per la prima volta il diritto di voto. La ricorrenza viene ricordata come un passaggio fondamentale nella storia del Paese.

Luisa Frisoli ha 101 anni ed è di Orsara di Puglia. Votò la prima volta al referendum del 2 giugno 1946 Luisa Frisoli, l'ultracentenaria di Orsara di Puglia che il 21 novembre prossimo compirà 102 anni, all'Ansa ha ricordato quando il 10 marzo 1946, esattamente 80 anni fa, fu concesso il diritto al voto alle donne. La prima volta, quando Luisa aveva 21 anni, fu il 2 giugno, nella circostanza in cui gli italiani furono chiamati alle urne per scegliere tra Repubblica e Monarchia. "Fu un gesto di parità" ha ribadito Luisa, che ha poi svelato di aver votato a favore della Repubblica".

