C’è anche lo spot della nuova Luce Ferrari E no non sta avendo un successone – Il video

È stato diffuso uno spot della nuova Ferrari Luce, vettura elettrica del marchio. Tuttavia, il video non ha ottenuto un grande successo e ha ricevuto critiche. La presentazione pubblicitaria ha suscitato reazioni negative, mentre il titolo in borsa della società ha subito conseguenze sfavorevoli. La campagna pubblicitaria sembra aver influenzato l’andamento finanziario legato al lancio del modello.

Purché se ne parli, ma forse della Ferrari Luce, l’elettrica del cavallino che ha ricevuto critiche e perfino nere conseguenze in borsa, non si è forse parlato ancora abbastanza. Così dopo i meme, c’è chi analizza lo spot della casa automobilistica deciso per lanciare la nuova creatura dal prezzo di partenza esorbitante: 550 mila euro. «Gli spot pubblicitari non sono fatti a caso, e dicono molto sulle reali intenzioni delle aziende. In quello della Ferrari Luce vediamo il target: marito e moglie ricchissimi, che abitano in un grande casale storico di pregio dopo averlo ristrutturato in modo criminale aggiungendo un sacco di orribile cemento faccia a vista. 🔗 Leggi su Open.online

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The New Ferrari Luce Is A Catastrophe! Or Is It

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