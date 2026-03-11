Il progetto della nuova moschea a Mestre sta avendo conseguenze politiche

Il progetto della nuova moschea a Mestre ha generato tensioni all’interno della politica locale. La destra si è frammentata, mentre il portavoce della comunità bangladese non potrà più partecipare alle future iniziative legate alla costruzione. La questione sta attirando l’attenzione tra le forze politiche e le associazioni coinvolte senza che siano ancora state prese decisioni definitive.

La destra locale si è divisa e l'influente portavoce della comunità bangladese non si potrà più candidare con Fratelli d'Italia Il portavoce della comunità bangladese di Mestre Prince Howlader è stato escluso dalla lista di Fratelli d'Italia per le comunali che si terranno a maggio, dopo le proteste dell'organizzazione neofascista Forza Nuova e la presa di posizione della Lega contro il progetto di realizzare un grande luogo di culto islamico in città. Del progetto si parla da anni: dopo chiusure, ordinanze comunali e sentenze del Consiglio di Stato la trattativa per la sua apertura era stata portata avanti da Howlader con il sindaco uscente di Venezia Luigi Brugnaro, di centrodestra, che si era detto a un certo punto favorevole e che aveva individuato anche un'area per la sua costruzione.