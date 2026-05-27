E Luce fu! Il Papa al volante della nuova Ferrari

Il Papa ha provato in prima persona la Ferrari Luce, il nuovo modello del marchio. Durante il test, si è seduto al volante e ha ricevuto spiegazioni sulle caratteristiche del veicolo. La vettura è stata guidata in un circuito appositamente allestito, senza incidenti o interruzioni. La Ferrari Luce rappresenta l’ultima novità del produttore, nota per le alte prestazioni e il design innovativo. La visita del Papa si è conclusa senza ulteriori dettagli sul test.

La Ferrari Luce è stata testata dal pontefice in persona. Papa Leone XIV si è seduto al volante della vettura e si è fatto spiegare tutte le funzionalità del nuovo prodotto del cavallino rampante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Papa Leone si siede al volante della nuova Ferrari Luce

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