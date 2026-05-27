Venezia arriva Basic | ufficiale il trasferimento del centrocampista dalla Lazio
Il centrocampista croato ha lasciato ufficialmente la Lazio per trasferirsi al Venezia. L’accordo tra le due squadre è stato confermato, e il giocatore è passato ai lagunari. La firma sul nuovo contratto è stata completata, e il trasferimento è stato annunciato. Il giocatore si è unito alla squadra veneziana in vista delle prossime partite.
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