Saputo ha deciso di esonerarlo | annuncio UFFICIALE del club

Il club ha reso noto ufficialmente l’esonero dell’allenatore dopo la recente sconfitta in campionato. La decisione è stata comunicata poco dopo la partita, segnando la fine dell’esperienza sulla panchina. La squadra ha subito un’altra sconfitta che ha portato alla decisione di cambiare guida tecnica. Finisce così il percorso di questo allenatore, che aveva guidato il team nelle ultime partite.

Saputo ha scelto di esonerare il suo allenatore dopo l’ennesima sconfitta. Nello specifico, la quarta consecutiva e la sesta nelle prime sette giornate di campionato. È durata appena un anno l’avventura di Donadel sulla panchina del Montreal Impact, club canadese della Major League Soccer di proprietà di Saputo, come noto patron anche del Bologna. Il tecnico 42enne è stato licenziato dopo il ko casalingo di sabato scorso contro il Philadelphia Union, l’ultimo di una stagione cominciata nel peggior modo possibile. Nelle prime sette giornate di campionato, la formazione canadese ha vinto una sola partita, quella contro il New York Red Bull, perdendo le altre sei, e attualmente è quindicesima in classifica, cioè ultima con soli 3 punti.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Saputo ha deciso di esonerarlo: annuncio UFFICIALE del club “È lei, sorpresa”. Grande Fratello Vip, scelta la conduttrice: Berlusconi ha deciso, l’annuncio ufficiale di MediasetNegli ultimi giorni il Grande Fratello è tornato prepotentemente al centro del dibattito televisivo. Caceres torna a casa: l’ex Juventus ha firmato con lo Juventud de Las Piedras: c’è l’annuncio ufficiale del clubVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex...