Enel emette bond da 2,5 miliardi di euro domanda 3,5 volte l’offerta | i rendimenti

Enel ha emesso bond per un totale di 2,5 miliardi di euro, suddivisi in due tranche con scadenze rispettivamente al 2030 e al 2033. La domanda complessiva ha superato di circa tre volte l'offerta, indicando un forte interesse da parte degli investitori. I rendimenti di questa emissione sono stati comunicati senza variazioni significative rispetto alle aspettative di mercato. La società ha scelto di lanciare questa operazione attraverso un'emissione dual tranche con scadenze differenti.

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Enel ha lanciato una nuova emissione di bond dual tranche per un totale di 2,5 miliardi di euro a 4 e 7 anni, quindi con scadenza al 2030 e al 2033. La risposta del mercato a questa offerta è stata molto positiva, con richieste per 8,5 miliardi di euro, 3,5 volte superiori a quanto messo a disposizione dall’azienda. La cedola dovrebbe quindi aggirarsi in media attorno al 3,688%, mentre il regolamento del bond dovrebbe uscire il 26 maggio prossimo. Non si tratta di un finanziamento straordinario, ma di una raccolta volta a finanziare le uscite ordinarie del Gruppo Enel. Il nuovo bond dual tranche di Enel. Le caratteristiche più importanti del nuovo bond di Enel sono: un’offerta sul mercato da 2,5 miliardi di euro;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Enel emette bond da 2,5 miliardi di euro, domanda 3,5 volte l’offerta: i rendimenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Spread Btp-Bund a 75 punti, dalle aste 17,5 miliardi di euro: i rendimentiLo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si è ulteriormente ridotto in apertura del 14 maggio portandosi a 75 punti base, lo stesso livello... Milano immobiliare: l’offerta luxury vola a 8,74 miliardi di euro? Punti chiave Come può il mercato assorbire un aumento del 53% della superficie? Perché gli appartamenti dominano il 99% dell'offerta di lusso... Enel emette bond da 2,5 miliardi di euro, domanda 3,5 volte l’offerta: i rendimentiIl Gruppo Enel ha emesso un nuovo bond dual tranche da 2,5 miliardi di euro, ottenendo un’ottima risposta dal mercato: i rendimenti ... quifinanza.it Enel, collocato nuovo bond in due trancheControvalore complessivo di 2,5 miliardi di euro. L’operazione ha registrato una domanda di circa 8,5 miliardi ... soldionline.it