Generali | successo per il nuovo bond da 750 mln domanda raddoppiata
Generali ha emesso un bond da 750 milioni di euro, ricevendo richieste che hanno doppiato l’offerta. La domanda elevata ha portato a una sottoscrizione superiore rispetto alle aspettative iniziali. L’operazione consente di raccogliere liquidità a breve termine. La emissione del bond è destinata a influire sulla gestione del debito fino al 2028, contribuendo a pianificare il rimborso e la strategia finanziaria dell’azienda.
? Punti chiave Perché la domanda degli investitori è stata così alta rispetto all'offerta?. Come influirà questa operazione sulla gestione del debito fino al 2028?. Quali sono i dettagli tecnici della cedola legata al tasso Mid-Swap?. Perché Generali ha scelto proprio questo momento per il rifinanziamento?.? In Breve Titoli Tier 2 con cedola 4,406% e scadenza fissata al 3 giugno 2037.. Regolamento previsto il 3 giugno 2026 presso Borsa di Lussemburgo ed Euronext.. Rating dell'emissione fissati a Baa1 da Moody’s e A- da Fitch.. Operazione coordinata da HSBC Continental Europe con supporto di diverse banche internazionali..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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