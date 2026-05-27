Generali ha emesso un bond da 750 milioni di euro, ricevendo richieste che hanno doppiato l’offerta. La domanda elevata ha portato a una sottoscrizione superiore rispetto alle aspettative iniziali. L’operazione consente di raccogliere liquidità a breve termine. La emissione del bond è destinata a influire sulla gestione del debito fino al 2028, contribuendo a pianificare il rimborso e la strategia finanziaria dell’azienda.

? Punti chiave Perché la domanda degli investitori è stata così alta rispetto all'offerta?. Come influirà questa operazione sulla gestione del debito fino al 2028?. Quali sono i dettagli tecnici della cedola legata al tasso Mid-Swap?. Perché Generali ha scelto proprio questo momento per il rifinanziamento?.? In Breve Titoli Tier 2 con cedola 4,406% e scadenza fissata al 3 giugno 2037.. Regolamento previsto il 3 giugno 2026 presso Borsa di Lussemburgo ed Euronext.. Rating dell'emissione fissati a Baa1 da Moody’s e A- da Fitch.. Operazione coordinata da HSBC Continental Europe con supporto di diverse banche internazionali..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Generali: successo per il nuovo bond da 750 mln, domanda raddoppiata

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