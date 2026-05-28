Cavigli e Pugliese stendono Lucca | gli Allievi B di Arezzo volano in finale regionale
Gli Allievi B di Arezzo hanno battuto Lucca e si sono qualificati per la finale regionale. La vittoria segna il primo titolo regionale in sette anni per una squadra giovanile della provincia. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole agli aretini, che ora si preparano alla fase finale. La squadra ha dimostrato determinazione e capacità durante tutto il torneo, portando a casa il risultato che mancava da anni in questa categoria.
È da sette anni che una rappresentativa provinciale aretina non si laurea campione di toscana in una categoria del calcio giovanile. Sabato 30 maggio, sul campo di Rufina, ci sarà la possibilità di spezzare la maledizione: gli allievi B di Arezzo giocheranno infatti la finalissima per il titolo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Notizie e thread social correlati
Alga Atletica Arezzo trionfa a Campi Bisenzio: 5 podi per gli AllieviL'Alga Atletica Arezzo ha conquistato cinque medaglie durante la gara a Campi Bisenzio, portando a casa un risultato significativo.
Green game: l’Iiss “Citta’ di San Sansepolcro” e l’Itis “Galilei” di Arezzo conquistano la finale nazionale e volano a RomaIl 16 marzo 2026, si è svolta una competizione tra le scuole superiori di Sansepolcro e Arezzo.