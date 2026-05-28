Cavigli e Pugliese stendono Lucca | gli Allievi B di Arezzo volano in finale regionale

Notizia in breve

Gli Allievi B di Arezzo hanno battuto Lucca e si sono qualificati per la finale regionale. La vittoria segna il primo titolo regionale in sette anni per una squadra giovanile della provincia. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole agli aretini, che ora si preparano alla fase finale. La squadra ha dimostrato determinazione e capacità durante tutto il torneo, portando a casa il risultato che mancava da anni in questa categoria.