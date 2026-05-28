Cavigli e Pugliese stendono Lucca | gli Allievi B di Arezzo volano in finale regionale

Da arezzonotizie.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Allievi B di Arezzo hanno battuto Lucca e si sono qualificati per la finale regionale. La vittoria segna il primo titolo regionale in sette anni per una squadra giovanile della provincia. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole agli aretini, che ora si preparano alla fase finale. La squadra ha dimostrato determinazione e capacità durante tutto il torneo, portando a casa il risultato che mancava da anni in questa categoria.

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È da sette anni che una rappresentativa provinciale aretina non si laurea campione di toscana in una categoria del calcio giovanile. Sabato 30 maggio, sul campo di Rufina, ci sarà la possibilità di spezzare la maledizione: gli allievi B di Arezzo giocheranno infatti la finalissima per il titolo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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