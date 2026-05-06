L'Alga Atletica Arezzo ha conquistato cinque medaglie durante la gara a Campi Bisenzio, portando a casa un risultato significativo. Gli atleti della categoria Allievi si sono distinti nei salti, con alcuni di loro che hanno ottenuto posizioni di rilievo. Tra questi, Gemma Fabbriciani si è posizionata al primo posto, superando la seconda classificata di una notevole distanza. La competizione ha visto protagonisti giovani talenti in attesa di ulteriori sviluppi.

? Cosa scoprirai Chi sono gli atleti che hanno dominato i salti a Campi Bisenzio?. Come ha fatto Gemma Fabbriciani a distaccare la seconda classificata?. Quali specialità hanno garantito i tre ori al gruppo aretino?. Perché i risultati allo stadio Tenti confermano il metodo tecnico?.? In Breve Gemma Fabbriciani vince il triplo con 11.39 metri e quarto nel lungo.. Francesco Tortorelli oro nel triplo con 13.19 metri e Filippi Misuri primo nell'alto.. Stella Arniani ottiene il bronzo nell'asta con un salto di 2.70 metri.. Flavia Matteucci conquista il bronzo nel triplo con una misura di 11.00 metri.. Tre medaglie d’oro e due di bronzo per l’Alga Atletica Arezzo nelle piste di Campi Bisenzio, dove i migliori atleti toscani nati nel 2009 e 2010 si sono sfidati durante la fase regionale dei Campionati di Società Allievi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alga Atletica Arezzo trionfa a Campi Bisenzio: 5 podi per gli Allievi

Notizie correlate

Cinque medaglie per l’Alga Atletica Arezzo ai Campionati di Società AllieviCinque medaglie per l’Alga Atletica Arezzo nella fase regionale dei Campionati di Società della categoria Allievi.

Alga Atletica Arezzo protagonista ai Campionati di Società Allievi: conquistate cinque medaglieAREZZO – Cinque medaglie e tante conferme per l’Alga Atletica Arezzo ai Campionati di Società Allievi.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Un oro e un bronzo per l’Alga Atletica Arezzo al Meeting della Liberazione; Un oro e un bronzo per l’Alga Atletica Arezzo al Meeting della Liberazione; Ad Arezzo si è sfiorato il miracolo ma non quello che speravano i fedeli; Atletica | record e successi per la Track&Field M2 tra Roma e Isernia.

Alga Atletica Arezzo: positivo debutto ai Campionati di Società dei CadettiArezzo, 31marzo 2026 – Positivo debutto per l’Alga Atletica Arezzo nei Campionati di Società dei Cadetti. La manifestazione regionale riservata ai nati nel biennio 2011-2012 ha preso il via con la ... lanazione.it

Un oro e un bronzo per l’Alga Atletica Arezzo al Meeting della LiberazioneArezzo, 27 aprile 2026 – Un oro e un bronzo per l’A lga Atletica Arezzo al Meeting della Liberazione di Siena. La tradizionale manifestazione nazionale del 25 aprile è tornata ad aggregare atleti e at ... lanazione.it

Alga Atletica Arezzo. NEU SONG. · are you ready. Vibes dai CDS Cadetti | Firenze, 18 Aprile Faster. Higher. Stronger. . . . #cds #AtleticaLeggera #Firenze #viral #track - facebook.com facebook