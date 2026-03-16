Green game | l’Iiss Citta’ di San Sansepolcro e l’Itis Galilei di Arezzo conquistano la finale nazionale e volano a Roma

Il 16 marzo 2026, si è svolta una competizione tra le scuole superiori di Sansepolcro e Arezzo. Entrambe le istituzioni, l’Istituto “Città di Sansepolcro” e l’Itis “Galilei” di Arezzo, hanno conquistato il pass per la finale nazionale. La gara, dedicata al tema del green game, ha visto le due scuole qualificarsi e ottenere un posto a Roma.

Arezzo, 16 marzo 2026 – Si è svolto anche per l’I.I.S.S. “Città di Sansepolcro” e per l’I.T.I.S. “Galileo Galilei” di Arezzo, l’appuntamento con il Green Game, il progetto educativo dedicato ai temi del riciclo e della sostenibilità ambientale che coinvolge scuole secondarie di II grado in tutta Italia. Nel corso delle attività formative, gli studenti e le studentesse degli istituti di Arezzo hanno preso parte con entusiasmo alle lezioni interattive, ottenendo risultati di rilievo. A conquistare il pass per la Finale Nazionale sono state le classi 1^SA1 dell’I.I.S.S. “Città di Sansepolcro” e 1^F dell’I.T.I.S. “Galileo Galilei”, che rappresenteranno la provincia di Arezzo nell’atto conclusivo del progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Green game: l’Iiss “Citta’ di San Sansepolcro” e l’Itis “Galilei” di Arezzo conquistano la finale nazionale e volano a Roma Articoli correlati Green Game: le scuole della provincia di Foggia conquistano la finale nazionale e volano a RomaNel corso delle attività formative, gli studenti e le studentesse del Liceo Scientifico ìA. Green Game, tre classi di Salerno conquistano la finale nazionale a RomaSALERNO – Saranno tre classi salernitane a rappresentare il territorio alla finale nazionale del Green Game 2026, il progetto educativo dedicato alla...