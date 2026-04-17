Spettacolo gratuito alla Reggia di Carditello | cavalli carosello e musiche coinvolgenti Non perdere!

Un evento gratuito si terrà presso la Reggia di Carditello, con spettacoli dedicati ai cavalli e ai cavalieri. Durante l’evento, sono previsti rappresentazioni con cavalli e caroselli, accompagnate da musica dal vivo. L’iniziativa coinvolge il pubblico con attività e dimostrazioni equestri in un ambiente storico. L’appuntamento è aperto a tutti e si svolge in una location di grande interesse storico e culturale.

"> Cavalli e Cavalieri alla Reggia di Carditello. Domenica 19 aprile 2026, la storica Reggia di Carditello a San Tammaro diventerà il palcoscenico di un evento unico: il Carosello storico del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo. Cavalli e cavalieri animeranno il parco e gli spettatori saranno immersi in un’atmosfera magica, tra rievocazioni storiche e musiche dal vivo della Fanfara. Organizzato dalla Fondazione Real Sito di Carditello, l’evento rappresenta un’opportunità imperdibile per gli appassionati di storia, equitazione e cultura. La manifestazione è ad ingresso gratuito e sarà aperta al pubblico sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, in concomitanza con l’ottava edizione del festival “Cavalli & Cavalieri”.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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