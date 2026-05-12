Alatri Un pomeriggio emozionante e divertente con lo spettacolo Al di là del loggione

Nella suggestiva cornice della sala "Carlo Costantini" della Biblioteca comunale “Luigi Ceci” di Alatri, sabato 9 maggio il pubblico ha vissuto un pomeriggio emozionante e divertente con lo spettacolo “Al di là del loggione” - Concerto D'Opera a cura di Dayana D’Aluisio.Un evento che ha saputo.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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