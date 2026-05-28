Cavalieri del Lavoro Mattarella sceglie 2 emiliano-romagnoli | ecco chi sono

Da ilrestodelcarlino.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Presidente della Repubblica ha nominato 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, tra cui due imprenditori provenienti dall’Emilia-Romagna. Le nomine sono state annunciate oggi, senza specificare i nomi dei destinatari. I nuovi Cavalieri del Lavoro si aggiungono a una lista che premia eccellenze nel mondo imprenditoriale e industriale. La cerimonia di consegna avverrà nei prossimi mesi. Le nomine sono state decise dal Capo dello Stato senza ulteriori dettagli pubblici.

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Bologna, 28 maggio 2026 -  Ci sono anche due imprenditori emiliano-romagnoli tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta di Bruno Piraccini, storico volto di Orogel e protagonista dell’industria ortofrutticola italiana, e di Patrizia Zucchi, presidente e amministratrice delegata del gruppo Socogas, realtà di riferimento nel settore energetico. Le nomine sono arrivate su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in accordo con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. https:www.ilrestodelcarlino.itreggio-emiliacronacachiude-il-blanc-cafe-di-1a239893 Un riconoscimento che premia due percorsi imprenditoriali profondamente legati al territorio emiliano-romagnolo ma capaci, nel tempo, di trasformarsi in modelli nazionali nei rispettivi settori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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