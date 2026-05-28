Cattolica celebra i 100 anni de Il Nuovo Trionfo ultimo trabaccolo navigante dell’Adriatico

Notizia in breve

A Cattolica si stanno preparando i festeggiamenti per i 100 anni di “Il Nuovo Trionfo”, l’ultimo trabaccolo che ha navigato nell’Adriatico. L’evento principale si terrà il 20 giugno, quando arriverà la barca. Nei giorni precedenti, si stanno organizzando le celebrazioni per ricordare un secolo di storia di questa imbarcazione. La città si sta attivando per i tre giorni di festeggiamenti previsti.