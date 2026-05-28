Cattolica celebra i 100 anni de Il Nuovo Trionfo ultimo trabaccolo navigante dell’Adriatico
A Cattolica si stanno preparando i festeggiamenti per i 100 anni di “Il Nuovo Trionfo”, l’ultimo trabaccolo che ha navigato nell’Adriatico. L’evento principale si terrà il 20 giugno, quando arriverà la barca. Nei giorni precedenti, si stanno organizzando le celebrazioni per ricordare un secolo di storia di questa imbarcazione. La città si sta attivando per i tre giorni di festeggiamenti previsti.
In attesa dell’arrivo de “Il Nuovo Trionfo”, il prossimo 20 giugno, a Cattolica fervono i preparativi per i tre giorni di celebrazione del secolo di vita dell’ultimo trabaccolo navigante dell’Adriatico. L’altro ieri, mercoledì 27 maggio, si è ricordato l’anniversario del varo dell’imbarcazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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