A Fiera Didacta il Gruppo Spaggiari celebra 100 anni di attività e presenta il nuovo software pensato per la scuola dell’infanzia

A margine di Fiera Didacta Italia, il CEO del Gruppo Spaggiari, Nicola De Cesare, ha illustrato ai microfoni di Orizzonte Scuola il significato della partecipazione dell’azienda alla tredicesima edizione della manifestazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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