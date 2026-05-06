Il Nuovo Trionfo torna a Cattolica lo storico trabaccolo festeggia 100 anni nel porto dove è stato costruito

Da sabato 20 a lunedì 22 giugno, il trabaccolo storico chiamato “Il Nuovo Trionfo” farà ritorno nel porto di Cattolica, dove fu varato il 27 maggio 1926. Quest’anno ricorrono i 100 anni dalla sua costruzione, avvenuta nel cantiere di Ferdinando Ubalducci. La nave, costruita nel 1926, torna nel porto dove è stata realizzata, celebrando un secolo di presenza nel luogo.

“Il Nuovo Trionfo” (1926-2026) sulla rotta di Cattolica. A 100 anni dalla sua costruzione, da sabato 20 al lunedì 22 giugno lo storico trabaccolo farà ritorno a Cattolica, dove fu varato il 27 maggio 1926, nel cantiere di Ferdinando Ubalducci. Ultimo trabaccolo ancora navigante nell’Alto.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Centenario a Alba: Giovanni ha costruito la casa dove vive a 100 anniAlba celebra il centenario di Giovanni Milano, un cittadino che ha raggiunto i 100 anni di vita tra l’affetto dei familiari e il riconoscimento... 100 giorni alla maturità. A 19 anni cade nel porto dopo i festeggiamentiNotte movimentata al porto di Rimini dove un ragazzo di 19 anni è caduto nelle acque del porto canale, forse dopo aver ecceduto con l’alcol. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nuovo trionfo per il marsicano Andrea Gallizzi, secondo al Campionato Mondiale della Pizza; Vincenzo Facino, tre volte numero 1: nuovo trionfo su Traxsource; Scherma - Carola Maccagno oro europeo Under 23 con la spada femminile: a Cagliari nuovo trionfo per l'atleta finalese; Nuovo capolavoro per Kimi Antonelli: trionfo al Gran Premio di Miami. Il Nuovo Trionfo torna a Cattolica: il trabaccolo centenario in porto per tre giorniDal 20 al 22 giugno il ritorno dell'imbarcazione, che 100 anni fa fu varata proprio a Cattolica ... altarimini.it Cobolli da urlo, trionfo all'Atp 500 di Acapulco: battuto Tiafoe in finale e nuovo best rankingACAPULCO (MESSICO) - Dopo la stagione iniziata con alcune sconfitte che avevano messo dubbi sulla sua condizione, Flavio Cobolli smentisce i critici e trionfa all'Atp 500 di Acapulco. Nella notte ... corrieredellosport.it MILANO SI TINGE DI NERAZZURRO L’Inter è Campione d’Italia 2026 e la città si è trasformata in un oceano di bandiere e cori. Milano festeggia un nuovo trionfo tricolore tra fumogeni e l’entusiasmo dei tifosi. Un’atmosfera unica che avvolge ogni a - facebook.com facebook