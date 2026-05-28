Catania tre pony sequestrati dalla Polizia in un rudere a San Cristoforo
In un edificio abbandonato nel quartiere San Cristoforo di Catania, la Polizia ha sequestrato tre pony trovati in condizioni igieniche molto precarie. Gli animali erano rinchiusi in un ambiente fatiscente e pericolante. La scoperta è avvenuta durante un controllo nell’area. Non sono stati riportati dettagli su eventuali proprietari o ulteriori sviluppi legali.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Animali trovati in condizioni igieniche gravissime. Tre pony sono stati scoperti e sequestrati dalla Polizia di Stato all’interno di un immobile fatiscente e pericolante nel quartiere San Cristoforo di Catania. Gli animali erano rinchiusi in ambienti privi delle minime condizioni igienico-sanitarie e vivevano completamente al buio. L’operazione rientra nell’ambito dei controlli svolti dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, in collaborazione con i veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp etnea, per contrastare il fenomeno della detenzione abusiva di animali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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