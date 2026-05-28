In un edificio abbandonato nel quartiere San Cristoforo di Catania, la Polizia ha sequestrato tre pony trovati in condizioni igieniche molto precarie. Gli animali erano rinchiusi in un ambiente fatiscente e pericolante. La scoperta è avvenuta durante un controllo nell’area. Non sono stati riportati dettagli su eventuali proprietari o ulteriori sviluppi legali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Animali trovati in condizioni igieniche gravissime. Tre pony sono stati scoperti e sequestrati dalla Polizia di Stato all’interno di un immobile fatiscente e pericolante nel quartiere San Cristoforo di Catania. Gli animali erano rinchiusi in ambienti privi delle minime condizioni igienico-sanitarie e vivevano completamente al buio. L’operazione rientra nell’ambito dei controlli svolti dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, in collaborazione con i veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp etnea, per contrastare il fenomeno della detenzione abusiva di animali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, tre pony sequestrati dalla Polizia in un rudere a San Cristoforo

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